Лечче з Шаховим несподівано переміг Торіно

У матчі 3 туру Серії А Лечче зміг створити сенсацію у Турині. Євген Шахов вийшов на заміну.

Лечче у матчі 3 туру Серії А зіграв на виїзді проти Торіно. Євген Шахов з'явився на 81-й хвилині матчу, коли рахунок вже був 2:1 на користь гостей. У першому таймі Фаріас двічі пробив по воротах господарів, і з другої спроби влучив.

По перерві Андреа Беллотті зумів реалізувати пенальті, але на 73-й хвилині Манкозу з краю штрафного вдало зіграв на добиванні і приніс своїй команді сенсаційну перемогу.

Торіно перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці, набравши 6 очок, Лечче має в активі 3 пункти і посідає 18 сходинку.

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