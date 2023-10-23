В рамках програми дня у 9-му турі чемпіонату Італії 2023/24 заплановано два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 9-й тур

Удінезе – Лечче – 1:1

Голи: Товен, 49 (пен) – Пікколі, 83

Фіорентина – Емполі – 0:2

Голи: Капуто, 21, Гаясі, 81

Удінезе так і не зміг здобути першу перемогу в сезоні. Фріульці у домашньому матчі з Лечче були значно гострішими – за влучаннями у площину вони вели з рахунком 6:1, а за гольовими нагодами команда вела з рахунком 3:0. Як наслідок, господарі заробили пенальті, який на 49-й хвилині реалізував Товен.

Втім, на 83-й хвилині гості відновили рівновагу з кутового – Пікколі після подачі з нього розстріляв ворота з лінії воротарського. 1:1! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. Лечче продовжив безвиграшну серію до чотирьох турів, втративши шанс потіснити Рому із зони Ліги конференцій.

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Фіорентина домашньою перемогою над сусіднім Емполі сподівалася повернутися в зону ЛЧ. Втім, не так сталося, як гадалося. Поки Віктор Коваленко лікується від травми, партнери "перекусили" одну з найяскравіших команд Серії А. 36-річний Франческо Капуто ошелешив "фіалок" в середині першого тайму. Ветеран проводив свій 50 матч за Емполі і вперше забив у нинішньому чемпіонаті.

По перерві Фіорентина замість камбеку займалась якимись дурницями. Ніко Гонсалес осоромився недолугою рабоною, коли перебував на хорошій позиції. Покарання не забарилось – Гаясі вийшов на заміну і вже за 4 хвилини змусив Терраччано капітулювати вдруге. Емполі забив більше, ніж за всі 8 попередніх турів, і взагалі відзначався вперше за межами свого стадіону.

Тосканське дербі завершилось тотальним фіаско Фіорентини, яка тепер лише п'ята. Натомість Емполі вирвався зі зони вильоту, опустивши туди Удінезе.

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