Лечче розгромив Сассуоло, залишивши "нероверді" у зоні вильоту й оновивши досягнення часів Шевченка
У рамках програми дня в 33-му турі Серії А 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2023/24, 33-й тур
Сассуоло – Лечче – 0:3
Голи: Жондре, 11, Доргу, 15, Пікколі, 61
Торіно – Фрозіноне – початок о 16:00
Салернітана – Фіорентина – початок о 19:00
Монца – Аталанта – початок о 21:45
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Сассуоло довів безвиграшну серію у чемпіонаті до п'яти турів. У рідних стінах "нероведрі" зустрілись з Лечче, зазнавши розгрому – 0:3. Цікаво, що два голи гості забили у перші 15 хвилин, чого з клубом у Серії А не траплялось із жовтня 2005 року (а на виїзді так і взагалі з січня 2004-го). Це були часи, коли в італійській еліті грала Реджина, а Андрій Шевченко перебував у зеніті бомбардирської величі.
Як наслідок, Сассуоло залишився у зоні вильоту, в одному заліковому балі від рятівної 17-ї позицїі. Лечче відірвався від трійки аутсайдерів на вісім очок.
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