Чемпіонат Італії 2023/24, 33-й тур

Сассуоло – Лечче – 0:3

Голи: Жондре, 11, Доргу, 15, Пікколі, 61

Торіно – Фрозіноне – початок о 16:00

Салернітана – Фіорентина – початок о 19:00

Монца – Аталанта – початок о 21:45

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Сассуоло довів безвиграшну серію у чемпіонаті до п'яти турів. У рідних стінах "нероведрі" зустрілись з Лечче, зазнавши розгрому – 0:3. Цікаво, що два голи гості забили у перші 15 хвилин, чого з клубом у Серії А не траплялось із жовтня 2005 року (а на виїзді так і взагалі з січня 2004-го). Це були часи, коли в італійській еліті грала Реджина, а Андрій Шевченко перебував у зеніті бомбардирської величі.

Як наслідок, Сассуоло залишився у зоні вильоту, в одному заліковому балі від рятівної 17-ї позицїі. Лечче відірвався від трійки аутсайдерів на вісім очок.

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