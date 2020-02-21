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Лечче позбувся конкурента Шахова

19:54 1087 Читать на русском
Лечче позбувся конкурента Шахова
Жіанеллі Імбула / Сайт Лечче

Лечче вирішив відмовитися від послуг хавбека Жіанеллі Імбула.

Італійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту з півзахисником.

Шахов скористався несподіваним шансом і хорошою грою допоміг Лечче відірватися від зони вильоту

Імбула приєднався до Лечче влітку минулого року, однак не зміг закріпитися в основі команди. Француз провів лише чотири матчі, в яких відзначився одним голом. 27-річний гравець програв боротьбу хавбеку збірної України Євгену Шахову та іншим конкурентам за місце в старті.

Нагадаємо, раніше Імбула захищав кольори Марселя, Тулузи, Порту та Сток Сіті.

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Теги
Італія Жіанеллі Імбула Жіанеллі Імбула Євген Шахов Євген Шахов Лечче Лечче
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