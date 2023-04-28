В рамках програми дня у 32-му турі Серії А провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 32-й тур

Лечче – Удінезе – 1:0

Гол: Стрефецца, 62 (пен)

Спеція – Монца – 0:2

Голи: Чуррія, 21, Карлос Августо, 90+3

Коваленко потрапив у стартовий склад Спеції на домашній матч проти Монци. Перший тайм – це справжня трагедія для Віктора. Українець вже на 2-й хвилині мав відкривати рахунок, відкрившись під передачу з флангу на 11 метрів, але замість удару він махнув повз м'яч!

На 18-й же хвилині Коваленко прийняв скидку від Шомуродова й розстрілював ворота з кількох метрів, однак поцілив у голкіпера! Ще за дві хвилини він намагався пробити головою після скидки на лінію воротарського – спробу заблокували.

На 36-й хвилині Коваленко міг асистувати на Аміана, виконавши точну подачу з кутового. Аміан пробив головою над поперечкою. На той момент Спеція вже горіла у рахунку – а винуватцем у пропущеному голі став наш Вітя. Саме він не встиг накрити дальній удар Чуррії, який прилетів у дальній нижній кут. 0:1.

Patrick Ciurria gives Monza the lead vs Spezia away. 0-1.#SpeziaMonzapic.twitter.com/UMzWL0LRkS — $ (@samirsynthesis) April 28, 2023

В другому таймі Коваленко зіграв всього 12 хвилин, поступившись місцем на полі для Агудело. Сумарна статистика українця виявилась якісною. В його активі – 21 точний пас з 24-х (один під удар), 4 переможних єдиноборства (з 5-ти загалом), 1 вдалий обіграш на дриблінгу (з однієї спроби), 1 очікуваний гол і 0,09 очікуваних асистів. Крім того, Віктор заробив на собі два фоли.

А Спеція так і не відігралась. Монца у компенсований час ще й добила "моряків" другим голом. Клуб Берлусконі обійшов Фіорентину й піднявся на дев'яте місце в турнірній таблиці, а партнери Коваленка залишились у одному заліковому балі від зони вильоту.

В іншому матчі дня Лечче перервав 8-матчеву безвиграшну серію, здолавши у рідних стінах Удінезе. Перший тайм виявився доволі рівним, однак у другому апулійці захопили ініціативу. Вони могли відкрити рахунок за три хвилини по перерві, однак гол Коломбо не зарахували через офсайд – втім, на 60-й команда заробила пенальті, який реалізував Стрефецца. 1:0!

Цей гол і вирішив долю протистояння. Завдяки цій перемозі Лечче відірвався від Спеції на чотири очки, а зони вильоту – на п'ять. Удінезе ж опустився з дев'ятої на одинадцяту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

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