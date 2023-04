Чемпіонат Італії 2022/23, 32-й тур

Лечче – Удінезе – 1:0

Гол: Стрефецца, 62 (пен)

Спеція – Монца – 0:2

Голи: Чуррія, 21, Карлос Августо, 90+3

Коваленко потрапив у стартовий склад Спеції на домашній матч проти Монци. Перший тайм – це справжня трагедія для Віктора. Українець вже на 2-й хвилині мав відкривати рахунок, відкрившись під передачу з флангу на 11 метрів, але замість удару він махнув повз м'яч!

На 18-й же хвилині Коваленко прийняв скидку від Шомуродова й розстрілював ворота з кількох метрів, однак поцілив у голкіпера! Ще за дві хвилини він намагався пробити головою після скидки на лінію воротарського – спробу заблокували.

На 36-й хвилині Коваленко міг асистувати на Аміана, виконавши точну подачу з кутового. Аміан пробив головою над поперечкою. На той момент Спеція вже горіла у рахунку – а винуватцем у пропущеному голі став наш Вітя. Саме він не встиг накрити дальній удар Чуррії, який прилетів у дальній нижній кут. 0:1.

