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Лечче може орендувати Імбула – він виступає на позиції Шахова

15:28 167 Читать на русском
Лечче може орендувати Імбула – він виступає на позиції Шахова
Жіанеллі Імбула / beIN Sports

Півзахисник Сток Сіті Жіанеллі Імбула може стати гравцем італійського Лечче.

Лечче готовий взяти в оренду півзахисника Сток Сіті Жіанеллі Імбула, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією, клуби вже погодили умови угоди. Імбула приєднається до Лечче на правах безкоштовної оренди до кінця сезону з правом викупу за 4 млн євро. Італійському клубу залишилося домовитися з самим гравцем.

У лютому 2016 року Сток Сіті придбав Імбула в Порту за рекордні для англійського клубу 18,3 млн фунтів. Останні два сезони француз провів у оренді за Тулузу і Райо Вальєкано.

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