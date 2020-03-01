Черговий гол Маліновського у відеоогляді матчу Лечче – Аталанта – 2:7

Аталанта розгромила Лечче в рамках 26-го туру Серії А, а Руслан Маліновський знову забив гол. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 16:00. Перший гол у поєдинку вийшов доволі курйозним – Донаті зрізав м'яч у власні ворота після подачі кутового. У першому таймі глядачі побачили ще 3 м'ячі – 2:2 до перерви.

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У другій половині гри на поле вийшли українці Євген Шахов та Руслан Маліновський. Лечче більше не зумів вразити ворота гостей бодай одного разу, а от Аталанта відправила суперникам ще 5 м'ячів. Останній із них в активі Маліновського, який вже у компенсований час гарматним ударом засмутив Лечче, забивши свій 5-й гол за бергамасків.

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