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Черговий гол Маліновського у відеоогляді матчу Лечче – Аталанта – 2:7

18:32 958 Читать на русском
Черговий гол Маліновського у відеоогляді матчу Лечче – Аталанта – 2:7
Лечче – Аталанта – відео голів та огляд матчу 1 березня 2020

Аталанта розгромила Лечче в рамках 26-го туру Серії А, а Руслан Маліновський знову забив гол. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
 
Джуліо Донаті 17’
Дуван Сапата 22’
Йосіп Ілічіч 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луїс Мурієль 89’
Руслан Маліновський 90+2’
17’ Джуліо Донаті
22’ Дуван Сапата
29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
47’ Йосіп Ілічіч
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луїс Мурієль
90+2’ Руслан Маліновський

Матч, як і онлайн-трансляція Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 16:00. Перший гол у поєдинку вийшов доволі курйозним – Донаті зрізав м'яч у власні ворота після подачі кутового. У першому таймі глядачі побачили ще 3 м'ячі – 2:2 до перерви.

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У другій половині гри на поле вийшли українці Євген Шахов та Руслан Маліновський. Лечче більше не зумів вразити ворота гостей бодай одного разу, а от Аталанта відправила суперникам ще 5 м'ячів. Останній із них в активі Маліновського, який вже у компенсований час гарматним ударом засмутив Лечче, забивши свій 5-й гол за бергамасків.

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Теги
Відеоновини Євген Шахов Євген Шахов Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Лечче - Аталанта Лечче Лечче Аталанта Аталанта Італія
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