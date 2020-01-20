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Лечче – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Лечче – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Лечче – Інтер – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Інтер

Інтер втратив очки у поєдинку 20-го туру Серії проти Лечче. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

77’ Марко Манкозу
 
Алессандро Бастоні 72’
72’ Алессандро Бастоні
77’ Марко Манкозу

Інтер завітав у гості до аутсайдера Серії А Лечче. Міланці прогнозовано одразу захопили інціативу в матчі, проте до свистка на перерву залишались нулі на табло.

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В другому таймі молодий талант "нерадзуррі" Алессандро Бастоні вивів команду вперед. Але скромні господарі не здались і зуміли шокувати іменитого суперника, зрівнявши рахунок.

Нічия не дозволила Інтеру обійти Ювентус, міланці залишились на другій сходинці. Лечче розташувався на 17-й сходинці.

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Джерело: ТК Футбол
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Відеоновини Лечче - Інтер Лечче Лечче Інтер Інтер Італія
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