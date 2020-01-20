Лечче – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 00:44 14866
-
Ов'єдо – Уеска: Лунін вже краще – українець як учасник всіх голів, а екс-форвард Атлетіко шокує чемпіона Англії
-
Барселона дотиснула Гранаду в дебютному матчі Сетьєна – каталонці не відпустили Реал на вершині ПрімериІспанія — 19 січ 793
-
Ліверпуль – МЮ: Клопп підкорив останню вершину, "дияволам" забракло Рашфорда, Фред – світла пляма у гостейАнглія — 19 січ 3763
-
Динамо повідомило причину, через яку Циганков пропустив матч проти ЛегіїУкраїна — 19 січ 1249
-
Красніков залишився в Динамо та шукає нові клуби кільком гравцям, – ЗМІУкраїна — 19 січ 5394