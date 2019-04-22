Лебеф: Моурінью варто замислитись про своє життя, дійшло до того, що гравці Манчестер Юнайтед ненавиділи його

Легенда Челсі та збірної Франції Франк Лебеф поділився думкою, чому Моурінью став не таким успішним наставником, як раніше.

"Я думаю, час Моурінью пройшов. Я захоплювався ним, коли він вперше прийшов в Челсі після того, що зробив у Порту. Але, думаю, він щось втратив. Пам'ятаю, всі футболісти зізнавалися, що люблять його. Пам'ятаю, як плакав Матерацці і усе в цьому дусі.

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Думаю, тепер він позбувся цього, дійшло до того, що гравці Манчестер Юнайтед стали його ненавидіти.

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На мій погляд, йому варто замислитись про своє життя, і якщо він хоче повернутися до роботи у великому клубі, наприклад, в ПСЖ, йому потрібно змінитися", – цитує Лебефа Goal.com.