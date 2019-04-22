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Лебеф: Моурінью варто замислитись про своє життя, дійшло до того, що гравці Манчестер Юнайтед ненавиділи його

18:34 254 Читать на русском
Лебеф: Моурінью варто замислитись про своє життя, дійшло до того, що гравці Манчестер Юнайтед ненавиділи його
Жозе Моурінью / Reuters

Легенда Челсі та збірної Франції Франк Лебеф поділився думкою, чому Моурінью став не таким успішним наставником, як раніше.

"Я думаю, час Моурінью пройшов. Я захоплювався ним, коли він вперше прийшов в Челсі після того, що зробив у Порту. Але, думаю, він щось втратив. Пам'ятаю, всі футболісти зізнавалися, що люблять його. Пам'ятаю, як плакав Матерацці і усе в цьому дусі.

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Думаю, тепер він позбувся цього, дійшло до того, що гравці Манчестер Юнайтед стали його ненавидіти.

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На мій погляд, йому варто замислитись про своє життя, і якщо він хоче повернутися до роботи у великому клубі, наприклад, в ПСЖ, йому потрібно змінитися", – цитує Лебефа Goal.com.

Теги
Франція Жозе Моурінью Жозе Моурінью Франк Лебеф
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