Наприкінці січня Дефо повернувся у рідний Сандерленд, щоб допомогти команді піднятися у Чемпіоншип. Однак успішним цей крок назвати складно. Відтоді форвард зіграв 8 матчів (2 в основі) і не відзначався голами.

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Зрештою, Дефо вирішив більше не пручатися й оголосив про завершення кар'єри. Відповідне повідомлення англієць опублікував у своїх соцмережах. "Після 22 років у грі я вирішив піти із професійного футболу. Це було справді важке рішення, і я обговорював його зі своєю сім'єю та найближчими мені людьми. Дякую всім уболівальникам кожного клубу, за який я грав. У мене завжди буде особливий зв'язок із усіма вами", – написав Джермейн.

До слова, Дефо провів довгу та яскраву кар'єру в АПЛ, де виступав за низку клубів. Зокрема, Тоттенхем, Вест Хем, Саутгемптон та інші. 162 голи дозволяють англійцю перебувати у топ-10 найкращих бомбардирів за всю історію елітного дивізіону чемпіонату Англії.

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