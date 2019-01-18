Лебеденко виставив фото з Іспанії, натякнувши на перехід у Луго

Захисник Карпат Орест Лебеденко прибув в Іспанію та має перейти в Луго, за який виступав Василь Кравець.

Орест Лебеденко прибув в Іспанію. Футболіст у своєму Instagram опублікував фотографію зі столиці Мадрида.

Лебеденко близький до переходу в Луго

Як повідомляє Football News, захисник має пройти медогляд у клубі Сегунди Луго, який шукає заміну іншому українцю Василю Кравцю. Нагадаємо, екс-карпатівець став гравцем представника Прімери Леганеса і вже встиг дебютувати в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:0).

Карпати на даний момент у Львові готуються до другої частини сезону УПЛ. Команду минулого тижня очолив іспанець Фабрі Гонсалес.

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