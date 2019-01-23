Лебеденко поділився першими враженнями від роботи з Луго

Екс-захисник Карпат Орест Лебеденко розповів про перші тренування у іспанському Луго.

"Сьогодні я провів перше тренування з новою командою і дуже задоволений усім. Тим більше, що під час відпустки я готувався до початку футбольного року і у фізичному плані проблем не виникало. Мені все тут сподобалося.

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Відзначу професіоналізм своїх нових партнерів і не можу не звернути увагу на те, як мене тут прийняли. Всі хлопці намагалися допомогти і зробити так, щоб я почувався тут, як вдома. Пощастило, що в Луго виступає грузин Георгій Абурджанія, який трохи знає російську.

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Сьогоднішнє тренування не було легким. Існує проблема з тим, що у мене немає ігрової практики – в Україні в розпалі зимова пауза. Однак я готовий до поєдинків і добре почуваюся. Зрештою, вирішувати тільки тренерському штабу", – передає слова свого колишнього гравця офіційний сайт Карпат.