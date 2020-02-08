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Лебеденко назвав фактори, через які не закріпився в Луго

08:00 549 Читать на русском
Лебеденко назвав фактори, через які не закріпився в Луго
Орест Лебеденко (справа) / ФК Луго

Новачок Олімпіка Орест Лебеденко, який перейшов на правах оренди з Луго, підсумував етап кар'єри в Іспанії.

Нагадаємо, орендна угода Лебеденка з Олімпіком розрахована до кінця сезону 2020/21. В поточному сезоні 21-річний екс-карпатівець провів за Луго лише 6 поєдинків.

"Я не мав особливої ​​практики в Луго, тому ми прийняли спільне рішення, що мені краще піти в оренду, щоб більше грати. Був не один варіант продовження кар'єри, але Олімпік став найбільш конкретним в цьому плані. Насправді, розмови про те, що я піду в оренду, були ще до відкриття трансферного вікна.

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Чому не заграв? Це футбол. Можливо, я недопрацьовував до вимог наставника. Хоча на той момент, думаю, віддавав усього себе, щоб отримати довіру від тренера. Може, позначилося і те, що я був наймолодшим у команді, десь забракло досвіду. Так, грав я мало, але я не роблю з цього трагедії. Напевно, так повинно було бути. Хоча по собі відчуваю, що за минулий рік я став сильнішим. Тепер буду намагатися довести, що готовий виходити на поле в складі Олімпіка", – розповів Лебеденко Sport.ua.

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Луго Луго Орест Лебеденко Орест Лебеденко Українці за кордоном Олімпік Олімпік
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