Лебеденко допоміг Луго втримати нічию з Сарагосою та відзначився двома досягненнями, перевершивши екс-зірку МЮ

Сарагоса та Луго не змогли виявити сильнішого у матчі 7-го туру Сегунди (0:0).

Іспанія. Сегунда, 7-й тур.

Сарагоса – Луго – 0:0

Сарагоса не змогла здолати Луго із Лебеденком у складі. Господарі переважали майже за всіма показниками (25 ударів проти 6), проте підвела реалізація моментів, адже з усіх ударів лише 4 були в площину воріт. Луго дуже мало атакував та більше хвилювався за свою оборону, а тому цілком закономірні 0:0.

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Українець Орест Лебеденко провів увесь матч у складі Луго та отримав посередні 6,5 за версією Sofascore. Цікаво, що екс-гравець Карпат став найкращим за кілометражем (11, 2 км), випередивши екс-зірку Манчестер Юнайтед Сіндзі Кагаву. До того ж, Лебеденко розвинув найкращу швидкість у грі (32,4 км/год).

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