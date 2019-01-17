toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФРАН СОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА

Лебеденко близький до переходу в Луго

22:10 606 Читать на русском
Лебеденко близький до переходу в Луго
Орест Лебеденко / соцмережі

Карпати близькі до продажу захисника Ореста Лебеденка в Луго, за який виступав Василь Кравець.

Орест Лебеденко близький до того, щоб замінити свого співвітчизника Василя Кравця в іспанському Луго, повідомляє Karpaty Lviv Nachrichten.

Кравець дебютував за Леганес проти Реала: травма, погана статистика і хороші відгуки, а Луніну знову обіцяють шанси

Нагадаємо, Кравець, який також виступав за львів'ян, за 2 млн євро перейшов до складу представника Прімери Леганеса і встиг дебютувати в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:0).

Луго після 21 туру займає 14 сходинку в турнірній таблиці Сегунди і має в активі 23 очки.

Теги
Іспанія Головне Трансфери Трансфери чемпіонату України Луго Луго Трансфери Чемпіонату Іспанії Орест Лебеденко Орест Лебеденко Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
8
хв
Хоффенхайм
21:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук