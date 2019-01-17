Лебеденко близький до переходу в Луго

Карпати близькі до продажу захисника Ореста Лебеденка в Луго, за який виступав Василь Кравець.

Орест Лебеденко близький до того, щоб замінити свого співвітчизника Василя Кравця в іспанському Луго, повідомляє Karpaty Lviv Nachrichten.

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Нагадаємо, Кравець, який також виступав за львів'ян, за 2 млн євро перейшов до складу представника Прімери Леганеса і встиг дебютувати в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:0).

Луго після 21 туру займає 14 сходинку в турнірній таблиці Сегунди і має в активі 23 очки.