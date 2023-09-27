"Леау – ні риба ні м'ясо, він нагадує мені Марсьяля. Минулого сезону М'бала Нзола забив більше, ніж він.

"Ліга чемпіонів коштує більше, ніж зарплата у 10 мільйонів": Леау пояснив, чому відмовився від Саудівської Аравії

У Лізі чемпіонів потрібні гравці з індивідуальністю, які можуть вирішувати у матчах, але в Мілані їх немає. В команді бракує чемпіонів", – цитує Кассано Сalcio mercato.

Рафаел Леау виступає за Мілан з 2019 року. В минулому сезоні він зіграв у 48 матчах, забивши 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Мбаппе і 11 нових друзів ПСЖ, Ньюкасл з "месником" для Мілана, слізна Борусія: Ліга чемпіонів, представлення групи F