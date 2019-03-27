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Леал: В збірної України хороші шанси поборотися за вихід на Євро-2020

11:31 364 Читать на русском
Леал: В збірної України хороші шанси поборотися за вихід на Євро-2020
Тіагу Леал / фото: ФК Шахтар

Аналітик Шахтаря Тіагу Леал вважає, що збірна України зможе потрапити до фінальної частини Євро-2020.

"Хороший результат для України. Португальці сьогодні – чинні чемпіони Європи, і вони були фаворитами, тим більше на своєму полі. Однак українська збірна провела відмінний поєдинок, чудово боролася, тому і результат абсолютно справедливий.

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За кого вболівав? Важке питання. Все-таки Португалія – ​​наша рідна країна назавжди. Звичайно, і з Україною пов'язують особливі почуття, проте в момент істини серце все одно португальське.

Багато футболістів збірної України виступають разом в Шахтарі. У них є налагоджені процеси, взаємозв'язку, плоди щоденної праці. На мій погляд, саме це є великою перевагою.

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Я згадую 2004 рік, коли збірна Португалії формувалася в основному з представників Порту, ​​відповідно, обидві команди були дуже сильні. В України хороші шанси поборотися за вихід на Євро", – цитує Леала прес-служба "гірників".

Теги
Євро-2020 Тіагу Леал Тіагу Леал
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