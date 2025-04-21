"Трубін заслужив більшого від Лаже": в Португалії вважають, що тренер Бенфіки недолюблює українського голкіпера
Португальський журналіст Jornal Record Маріо Фігейредо висловив своє невдоволення тим, що головний тренер "орлів" Бруну Лаже стримано прокоментував гру Анатолія Трубіна проти Віторії Гімараєш (3:0).
"Трубін був дуже важливим, тому що він був тим, хто дав команді стабільність, коли вона цього потребувала. Іншими словами, низька ефективність Віторії в атаці також частково пов’язана із грою Трубіна.
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Мені здалося дивним, що Бруну Лаже не оцінив дії Трубіна. Я вважаю, що він повинен був сказати про це по завершенні матчу. Але я вже зрозумів, що Бруну Лаже, мабуть, не дуже любить Трубіна.
Вважаю, що він повинен був більше сказати похвальних слів про Трубіна, тому що той відіграв дуже важливу роль у перемозі. Не потрібно боятися визнати, що воротар зіграв чудово, він продемонстрував хороший виступ", – цитує Фігейредо Dioguinho з посиланням на Liga Now.
Нагадаємо, Бенфіка перемогла Віторію Гімараєш (3:0) у матчі 30-го туру чемпіонату Португалії, український голкіпер Анатолій Трубін у цьому поєдинку здійснив 6 сейвів. У поточному сезоні Трубін провів 43 матчі за клуб, пропустив 45 голів та оформив 18 "кліншитів".
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