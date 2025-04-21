"Трубін був дуже важливим, тому що він був тим, хто дав команді стабільність, коли вона цього потребувала. Іншими словами, низька ефективність Віторії в атаці також частково пов’язана із грою Трубіна.

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Мені здалося дивним, що Бруну Лаже не оцінив дії Трубіна. Я вважаю, що він повинен був сказати про це по завершенні матчу. Але я вже зрозумів, що Бруну Лаже, мабуть, не дуже любить Трубіна.

Вважаю, що він повинен був більше сказати похвальних слів про Трубіна, тому що той відіграв дуже важливу роль у перемозі. Не потрібно боятися визнати, що воротар зіграв чудово, він продемонстрував хороший виступ", – цитує Фігейредо Dioguinho з посиланням на Liga Now.

Нагадаємо, Бенфіка перемогла Віторію Гімараєш (3:0) у матчі 30-го туру чемпіонату Португалії, український голкіпер Анатолій Трубін у цьому поєдинку здійснив 6 сейвів. У поточному сезоні Трубін провів 43 матчі за клуб, пропустив 45 голів та оформив 18 "кліншитів".

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