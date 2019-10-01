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"Лайнсмен відволік захисників Манчестер Юнайтед", – Де Хеа звинуватив арбітра у втраті перемоги над Арсеналом

09:33 152 Читать на русском
"Лайнсмен відволік захисників Манчестер Юнайтед", – Де Хеа звинуватив арбітра у втраті перемоги над Арсеналом
Давід Де Хеа / PA

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа прокоментував роботу арбітрів у матчі 7-го туру АПЛ проти Арсенала (1:1).

45’ Скотт Мактомінай
 
П'єр-Емерік Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактомінай
58’ П'єр-Емерік Обамеянг

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Арсенал розписали нічию (1:1). Єдиний гол "канонірів" забив Обамеянг, а лайнсмен зафіксував офсайд в цьому епізоді. Після перегляду відеоповтору головний арбітр матчу зарахував забитий м'яч.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Звичайно, ми відволіклися. Якби лінійний суддя тримав прапорець внизу, цього не трапилось би. Але ми також знаємо, що є VAR. Нам просто потрібно зосередитися на нашій грі, і чомусь навчитися на цій помилці.

Думаю, гра була добре збалансована. І у них, і в нас були хороші моменти. Але ми грали на Олд Траффорд, тому повинні вигравати такі матчі, якщо хочемо фінішувати в першій четвірці", – цитує Де Хеа Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед - Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Давід Де Хеа Давід Де Хеа Арсенал Арсенал
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