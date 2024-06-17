"Перший гол – це не лише помилка Луніна, там був ланцюжок помилок. Пропустили гол – так буває. Після пропущеного голу домінували, тому потрібно проаналізувати гру та рухатись далі.

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Результат матчу справедливий, скоріше за все. Румунія була кращою, забила 3 голи. Важка гра, всі футболісти розуміють, що такого не повинно бути, зараз важливо проаналізувати все і рухатись далі.

Не можу відповісти, чому так сталося. Чесно скажу – не знаю. Це футбол, так склалося. Важко, коли пропускаєш гол, команда суперника закривається і ловить тебе на контратаках, а згодом пропускаєш ще раз. Це важко.

Будемо працювати, ми маємо шанси. Ніхто не каже, що ми повинні здаватися. Я вважаю, що це гарний урок, важливий досвід для всіх. Немає чого соромитися, ми повинні бути чоловіками та робити свою справу. Лайно іноді трапляється", – сказав Забарний у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, попереду у підопічних Сергія Реброва ще два матчі – проти Словаччини та Бельгії.

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