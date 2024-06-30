"Мені шкода, що так сталося. Насправді у нас дуже хороша, якісна команда, тренерський штаб хороший, але таке також трапляється, з цим нічого не поробиш. Мені сподобалося як сказав Ілля Забарний, що лайно іноді трапляється. Ми показали погану гру проти Румунії, а вони, навпаки, видали свою найкращу, напевно, це багато на що вплинуло.

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За кого вболіватиму на Євро-2024 після вильоту України? Вболіваю за Португалію здебільшого через Кріштіану Роналду, бо він мій кумир не тільки дитинства, а й усього футбольного життя", – поділився Русин в інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що Назарій виступає за англійський Сандерленд. У минулому сезоні нападник зіграв у 27 матчах, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами.

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