Після чергового туру Серії А український нападник Роми Артем Довбик залишився без тренера. "Джалороссі" вперше з 1959 року двічі поспіль поступилися Болоньї на рідному Стадіо Олімпіко (2:3). Ця поразка стала фінальною крапкою в римській історії хорватського тренера Івана Юріча. Майже одразу після фінального свистка на офіційному сайті Роми з'явилося повідомлення про відставку коуча. Новим наставником римського клубу може стати Роберто Манчіні.

Що стосується Артема, то матч проти Болоньї, мабуть, став його найгіршим у складі римлян з моменту переїзду до Італії. Колишній форвард Жирони практично не проявив себе: був непомітним на полі, запам’ятався лише кількома жорсткими єдиноборствами і промахом під час спроби пробити по м’ячу. Наступного дня українцеві підсолодили гіркоту поразки – представники видання Marca вручили Довбику нагороду найкращого бомбардира Ла Ліги минулого сезону.

Наступний суперник римлян – сильний Наполі під керівництвом Антоніо Конте, з яким Рома зустрінеться вже після паузи на матчі збірних. Поєдинок запланований на 24 листопада. Детальніше про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".