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Лаймер: Зоря вигризала кожен м'яч

00:45 273 Читать на русском
Лаймер: Зоря вигризала кожен м'яч
Конрад Лаймер / РБ Лейпциг

Півзахисник німецького РБ Лейпциг Конрад Лаймер поділився враженнями від матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти луганської Зорі (0:0).

"Це була силова гра. Зоря вигризала кожен втрачений м'яч та атакувала нас. Ми контролювали територію, але, на жаль, не були нагороджені забитим м'ячем наприкінці.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Ми мали багато шансів, щоб досягнути кращого результату. Тепер ми повинні просто дивитися вперед, оскільки не можемо змінити результат цього матчу. Наступного тижня ми повинні будь-що забезпечити собі місце в груповому турнірі Ліги Європи", – цитує Лаймера офіційний твіттер РБ Лейпциг.

Нагадаємо, що Зоря зуміла втримати нічию, незважаючи на те, що грала в меншості з 17-ї хвилини – дивіться відеоогляд матчу. Також стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення на старті поєдинку.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи РБ Лейпциг – Зоря відбудеться 30 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
0 : 0
РБ Лейпциг
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг Зоря - РБ Лейпциг Зоря Зоря Ліга Європи Конрад Лаймер Конрад Лаймер
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