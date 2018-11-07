"Лайка Коваленка після голу у ворота Динамо? Гравець з високим інтелектом так не зробить", – екс-тренер Шахтаря

Колишній наставник Шахтаря Валерій Яремченко прокоментував слова хавбека "гірників" Віктора Коваленка після голу у ворота Динамо.

"Я не прихильник Віктора Коваленко або Шахтаря, але цю тему піднімати не варто. Це ніби копирсатись в брудній білизні. Журналісти в таких ситуаціях перетворюються в ябед. В інших країнах говорять ще гірше. Якщо ви підете на трибуни – там вирази будуть значно "міцніші". Будучи в гостях у Канчельскіса я ходив на ігри, там таке говорять... Але там про це не пишуть. Потрібно обіграти Шахтар, посісти перше місце, а потім піднімати подібні розмови.

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Якщо гравець лихословить, ображає – це говорить про його низький інтелект. Я знаю Коваленка, така поведінка йому честі не робить. Футболіст з високим інтелектом такого робити не буде. Нікому не дозволено діяти таким чином.

Тим не менш, ви завітайте на стадіон і послухайте вболівальників. Як вони висловлюються? Футболісти з ними в одному середовищі знаходяться. Починаючи зі школи – практично всі лаються

Я більше сорока років працював у футболі – як футболіст і як тренер. Лайкою нікого не здивуєш. Коли я грав, мене Йожеф Сабо чотирьохповерховою лайкою посилав. Андрій Біба – плювався, наприклад. І що? Подібні моменти швидко забуваються як пресою, так і вболівальниками", – цитує Яремченка 1927.

Нагадаємо, на думку вболівальників Динамо хавбек Шахтаря Віктор Коваленко кричав після голу "с*сать". Крім того, вони сподіваються, що КДК ФФУ розгляне цей випадок. Про це йдеться у користувацькому блозі на порталі Dynamo.kiev.ua.

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