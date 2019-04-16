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Лавриненко: Зоря регулярно грає з Динамо та Шахтарем, у нас такого досвіду нема

09:43 242 Читать на русском
Лавриненко: Зоря регулярно грає з Динамо та Шахтарем, у нас такого досвіду нема
Сергій Лавриненко / фото: ФК Інгулець

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко розповів, як його команда готується до півфіналу Кубка України проти Зорі.

 

"На нас не створюється тиск. Мандражу точно немає. Втратити ми нічого не втратимо, а ось отримати можемо.

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З Карпатами ми показали не тільки результат, але і непогану гру з боку нашої команди. Великої різниці в класі між Карпатами і Інгульцем я не побачив. У них такі ж хлопці, як і наші, тільки у них в рази більша зарплата. А так вони такі ж самі.

Точно так готуємося і до матчу з Зорею. Єдине, що у неї все-таки більше досвіду ігор з таким тиском. Вони грали у Лізі Європи, грають з такими суперниками як Динамо і Шахтарем. У нас, на жаль, в Першій лізі такого досвіду немає.

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Постараємося відпрацювати на психології, на емоційному підйомі, щоб вирівняти різницю між командами", – розповів Лавриненко в коментарі телеканалу Футбол.

Теги
Зоря Зоря Кубок України Інгулець Інгулець Сергій Лавриненко Сергій Лавриненко Інгулець - Зоря
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