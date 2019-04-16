Лавриненко: Зоря регулярно грає з Динамо та Шахтарем, у нас такого досвіду нема

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко розповів, як його команда готується до півфіналу Кубка України проти Зорі.

"На нас не створюється тиск. Мандражу точно немає. Втратити ми нічого не втратимо, а ось отримати можемо.

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З Карпатами ми показали не тільки результат, але і непогану гру з боку нашої команди. Великої різниці в класі між Карпатами і Інгульцем я не побачив. У них такі ж хлопці, як і наші, тільки у них в рази більша зарплата. А так вони такі ж самі.

Точно так готуємося і до матчу з Зорею. Єдине, що у неї все-таки більше досвіду ігор з таким тиском. Вони грали у Лізі Європи, грають з такими суперниками як Динамо і Шахтарем. У нас, на жаль, в Першій лізі такого досвіду немає.

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Постараємося відпрацювати на психології, на емоційному підйомі, щоб вирівняти різницю між командами", – розповів Лавриненко в коментарі телеканалу Футбол.