"Здивувати теперішній Шахтар ми ні чим не могли. Команда укомплектована. Ми зараз з ними на різних полюсах. Ми розраховували, що будуть моменти на контратаках, але Шахтар дуже швидко працював з м'ячем. Важко було – 70 хвилин вони нас "полоскали" дуже міцно. На Шахтар нам поки не варто рівнятися – у нас будуть свої суперники, з якими потрібно буде грати на рівних. А Шахтар нехай бореться з Динамо.

Шахтар – Інгулець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Команда ще не готова, ми зіткнулися з проблемами комплектації – певні гравці приїхали за 3 дні до старту чемпіонату, в стартовій обоймі було 7 новачків у порівнянні з минулим сезоном. Потрібен час – за тиждень команду складно побудувати. Попереду довга дистанція. Думаю, ми впораємося і буде боєздатний колектив", – розповів Лавриненко в ефірі ТК Футбол.

У наступному турі УПЛ Інгулець прийматиме Зорю.

Шахтар втримав перемогу над Інгульцем у дебютному матчі Де Дзербі в УПЛ