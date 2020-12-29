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Лавриненко просто такий самий дов***об, як і я, – президент Інгульця пояснив, за що поважає тренера своєї команди

18:49 1039 Читать на русском
Лавриненко просто такий самий дов***об, як і я, – президент Інгульця пояснив, за що поважає тренера своєї команди
Поворознюк і Лавриненко / Фото з відкритих джерел

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про свої стосунки з головним тренером команди Сергієм Лавриненком.

"Подарував Лавриненку гроші на автомобіль не за фінал Кубка України, а за те, що Сергій Дмитрович просто такий самий дов***об, як і я. Він цілодобово живе футболом. Я все бачу і з повагою до нього ставлюсь.

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Мені дуже імпонує його ставлення до роботи. Можу подзвонити йому о другій годині ночі, і ми до четвертої ранку будемо говорити про футбол. Він завжди підніме слухавку і відповість. Навіть у вихідні він сидить у Wyscout і переглядає гравців. Чемпіонат ще не закінчився, а він вже веде перемовини з футболістами. Він живе своєю справою. Дуже його ціную. Адже ми знайшли один одного. Тому я казав раніше, що у Лавриненка пожиттєвий контракт з Інгульцем", – підкреслив Поворознюк в інтерв'ю Footboom.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Лавриненко вивів Інгулець до фіналу Кубка України, в якому поступився донецькому Шахтарю 0:4. Поточна кампанія також складається для команди з Петрового вдало – третя позиція в Першій лізі і вже здобуте місце в 1/4 фіналу Кубка.

blog_ava
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Інгулець Інгулець -- --------- Сергій Лавриненко Олександр Поворознюк Перша ліга
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