"Шахтар – потужна команда. У середу будемо вболівати за них на євроарені, щоб вони пробилися далі в Лігу чемпіонів. Ми відчули той ритм.

Придуманий пенальті Монзуль у відеоогляді матчу Шахтар – Верес – 2:0

У першому таймі побоювались суперника, а вже в другому трохи розслабилися. Чемпіон є чемпіон. За хлопців сьогодні не соромно. Навпаки, подякував їм за самовіддачу. Сьогодні це наш рівень.

Перший гол вплинув, тому що м'яч летів в інший бік і рикошетом від захисника залетів у ворота. Нічого, таке буває у футболі. Треба працювати далі. У нас були непогані підходи до воріт, але потрібна реалізація.

Другий гол, який Зубков забив, це рівень Ліги чемпіонів. Це шедевр", – цитує Лавриненка УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Верес після 17-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 12 очок і має одну гру в запасі.

Шахтар впевнено обіграв Верес у репетиції до ЛЧ – Монзуль вигадала пенальті для "гірників"