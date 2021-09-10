Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував спаринг проти Зорі та розповів про можливе кадрове підсилення під час міжнародної паузи.

"Спаринг із Зорею (1:3) ми програли, але його результат мене абсолютно не турбує, я більше дивився на функціональний стан. Хлопці рухаються, під навантаженням ухвалюють рішення, а пропущені голи – наслідок помилок гравців, які були на перегляді.

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Після цього матчу ми не стали укладати з ними угоду, оскільки вони не сильніші, ніж ті, що є вже у нас, і навряд чи б склали стовідсоткову конкуренцію. Серед них були, як легіонери, так і представники українського чемпіонату. Називати конкретні прізвища не бачу сенсу, оскільки вони вже поїхали і, можливо, в якійсь команді знайдуть собі застосування", – зазначив Лавриненко у коментарі Footboom.

До слова, вже сьогодні, 10 вересня, Інгулець поновить виступи у чемпіонаті України матчем проти Олександрії – стартовий свисток арбітра прозвучить о 19:30.

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