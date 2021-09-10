Лавриненко пояснив, чому Інгулець відмовився від потенційних новачків, які були на перегляді
Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував спаринг проти Зорі та розповів про можливе кадрове підсилення під час міжнародної паузи.
"Спаринг із Зорею (1:3) ми програли, але його результат мене абсолютно не турбує, я більше дивився на функціональний стан. Хлопці рухаються, під навантаженням ухвалюють рішення, а пропущені голи – наслідок помилок гравців, які були на перегляді.
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Після цього матчу ми не стали укладати з ними угоду, оскільки вони не сильніші, ніж ті, що є вже у нас, і навряд чи б склали стовідсоткову конкуренцію. Серед них були, як легіонери, так і представники українського чемпіонату. Називати конкретні прізвища не бачу сенсу, оскільки вони вже поїхали і, можливо, в якійсь команді знайдуть собі застосування", – зазначив Лавриненко у коментарі Footboom.
До слова, вже сьогодні, 10 вересня, Інгулець поновить виступи у чемпіонаті України матчем проти Олександрії – стартовий свисток арбітра прозвучить о 19:30.
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