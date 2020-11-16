Наставник Інгульця Сергій Лавриненко розповів, як команда заповнила паузу на матчі збірних та як готуватиметься до протистояння з лідером УПЛ.

"Під час листопадової паузи в чемпіонаті УПЛ, викликаної міжнародними матчами збірної України, нам пропонували провести спаринг, але ми відмовилися. У команді багато гравців перехворіли, деякі після травм, тому важливо було, як слід відновитися і завдяки продуктивному тренувальному процесу постаратися нівелювати різний ступінь готовності підопічних.

Інгулець у меншості втримав бойову нічию з Рухом на виїзді

Також докладаємо зусиль, щоб до суботнього поєдинку з Динамо підійти в бойовому складі. З 18 листопада в загальній групі почнуть тренуватися Максим Ковальов, Владислав Лупашко та Артем Щедрий. Що стосується новачка з Гани Рудольфа Благогі, то, швидше за все, цього тижня він почне займатися за індивідуальною програмою, однак на нього ми розраховуємо вже в другій частині сезону", – сказав Лавриненко у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок 10-го туру УПЛ між Інгульцем та Динамо відбудеться вже у суботу, 21 листопада. Початок о 14:00. Команда з Петрового йде 11 у чемпіонаті, кияни лідирують.

Розчарування: чому Шахтар розгромив Динамо, статус Сидорчука треба переглянути, а Класичне справило гнітюче враження