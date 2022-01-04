"Кількість та якість футболістів – це різні речі. Із 23 гравців, яких ми задіювали у сезоні, троє – представники нашої команди U-19. Одна справа молодим хлопцям тренуватись з основою, а інша – грати у Прем'єр-лізі. Ви, напевно, помітили, що я рідко роблю багато замін по ходу зустрічі.

Інгулець визначився з чотирма спаринг-партнерами на зимових зборах

Нещодавно президент Інгульця Олександр Поворознюк анонсував трансфери з Динамо. Зараз триває стадія переговорів. Якщо хтось підпише контракт з нашим клубом – ми скажемо про це. Не так просто організувати трансфер з Динамо до Інгульця. Тут і питання фінансів, і інфраструктури, і проживання", – сказав Лавриненко у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 13 очок.

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