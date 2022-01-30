"Ми взяли всіх. У нас зараз на зборах 25 футболістів: 3 воротарі та 22 польові гравці. Але є футболісти, котрі ще не повною мірою працюють.

Інгулець оновив тренерський штаб – Лавриненку допомагатимуть троє ветеранів УПЛ

Це Блізніченко Андрій та Хеннос Асмелаш. Вони ще працюють за індивідуальною програмою. Решта – в загальній групі.

Хочу сказати, що селекційна робота розпочалася з тренерського штабу. Найголовніша селекція проведена саме тут. Радий, що у мене в помічниках Младен Бартуловіч, Владислав Лупашко та Богдан Шуст", – сказав Лавриненко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Інгулець залишається одним з претендентів на виліт з УПЛ. Після 18-ти турів української першості команда Лавриненка розташувалась на 14-й сходинці, яка гарантує стикові матчі за прописку в елітному дивізіоні.

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