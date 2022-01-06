"Те, що забрали дублі – це злочин для українського футболу. Раніше для молодих хлопців U-21 був трампліном, щоб поетапно перейти від U-19 до першої команди. Тепер, коли юнакові 18 років, шанси потрапити відразу у дорослий футбол дуже низькі.

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Бачимо, що клуби вважають за краще запрошувати більше легіонерів, а це зменшує можливості проявити себе молодим українським футболістам. У найближчі 2-3 роки таке нерозумне рішення позначиться на нашому футболі. У 18 років хлопець завершив виступи у U-19, в першу команду не взяли і гравець загубився.

Думку тренерів щодо цього ніхто не питав і не враховував. Може, на рівні президентів, не знаю. Хтось казав, що це додаткові фінансові витрати, що утримувати цю вікову категорію безперспективно. Моя думка – це велика помилка. Я, як тренер, бачу: молодий футболіст талановитий, але він ще сирий, а грати десь треба. Кажуть, мовляв, вони можуть грати у Першій чи Другій лізі, але не кожен наставник, у якого стоїть завдання, ставитиме 18-річного пацана. Тренер віддасть перевагу перевіреним гравцям. А для молоді важливо грати. Якщо не буде ігрової практики, то вони гаснутимуть і зникатимуть", – сказав Лавриненко у коментарі Ua-football.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 13 очок.

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