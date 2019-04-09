Лавриненко: Інгулець має хороші шанси вийти до фіналу Кубка України

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував результати жеребкування півфіналів Кубка України.

"Знаєте, на цій стадії кубкового турніру вже апріорі не може бути слабких суперників. Нам дісталася Зоря – одна з найстабільніших вітчизняних команд останніх років, яка користується популярністю серед уболівальників завдяки бажанню демонструвати комбінаційний гостроатакувальний футбол. І те, що луганці перед нашим поєдинком ще з’ясовуватимуть стосунки у Прем’єр-лізі з донецьким Шахтарем, не повинно вводити в оману.

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Пригадується, коли футболісти Зорі зовсім недавно виступали в Лізі Європи, і це аж ніяк не перешкоджало їм після матчів на міжнародній арені здобувати ефектні звитяги в чемпіонаті України.

І все ж в Інгульця є шанс дати бій іменитому супернику. І не тільки тому, що ми прийматимемо його в рідних стінах. У нас ще є вдосталь часу, аби як слід підготуватися й у всеозброєнні підійти до приїзду Зорі на Кіровоградщину. Так, як це зробили мої підопічні у чвертьфіналі з Карпатами, повністю виконавши установку і, вважаю, перегравши свого досвідченого суперника", – поділився Лавриненко в коментарі офіційному сайту ФФУ.

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