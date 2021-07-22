Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко поділився очікуваннями від стартового матчу його підопічних проти Шахтаря в рамках 1-го туру УПЛ та розповів про ймовірне підсилення складу.

"Починаємо тижневий цикл підготовки до першої гри чемпіонату. Перший наш суперник – Шахтар, який ставить перед собою амбітні цілі, команда серйозно попрацювала на трансферному ринку, витративши 40 млн євро на комплектацію команди. Очікуємо цікавої гри, постараємося змусити їх понервувати.

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Ми добре провели болгарський етап, були якісні збори з хорошими умовами. Провели хороші п'ять ігор, були спаринги з командами Болгарії, Північної Македонії та Румунії. Ми – одна з небагатьох команд, яка виїхала на закордонний збір.

Всі новачки добре влилися в команду, всі хлопці показали себе з найкращого боку. Ми розраховували на цих кваліфікованих футболістів, на сьогоднішній день створилася приємна атмосфера в команді. За результатами видно, що команда збалансована.

Але на трансферному ринку ми продовжуємо роботу, хочемо запросити нових футболістів. Думаю, до закриття трансферного вікна зможемо підписати двох-трьох гравців для максимальної конкуренції", – поділився Лавриненко в інтерв'ю прес-службі Інгульця.

Зазначимо, що Інгулець вже 24 липня зіграє свій перший матч у сезоні – суперником буде Шахтар. Початок зустрічі о 19:30.

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