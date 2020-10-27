"Не можу сказати, що буде завтра. Можу говорити лише про те, що відбувається тут і зараз. А наразі я щасливий захищати кольори Інтера, знаю, що тут я вдосконалююсь як футболіст і в мене є можливість для зростання. Я добре почуваюся в клубі.

Шахтар – Інтер: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Реакція на заміну в матчі проти Дженоа? Я був злим, передусім, на себе, оскільки не зіграв на належному рівні. Були емоції, однак мені вдалося заспокоїтись. Сподіваюсь, із Шахтарем значно краще зіграю", – цитує Лаутаро прес-служба донеччан.

До слова, матч Шахтар – Інтер відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня, в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів