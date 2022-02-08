Тео Ернандес і Лаутаро Мартінес стали головними ініціаторами конфлікту, який спалахнув на останніх хвилинах.

Камбек імені Жиру у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 1:2

Захисник Мілана отримав пряму червону та побрів у підтрибунне приміщення. Дорогою Тео вирішив трохи подражнити фанатів Інтера, що вкрай не сподобалось Мартінесу. Аргентинець дочекався, коли суперник спуститься вниз і почав щось кричати. Лаутаро навіть запідозрили у спробі плюнути на голову Ернандесу. Зірка Мілана вискочив назад на поле, а незабаром до конфлікту приєдналися і решта гравців обох команд.

Дисциплінарний комітет вже провів розслідування інциденту. Лаутаро отримав 10 тисяч євро штрафу за провокацію, хоча плювок не довели. Ернандесу виписали 1 матч бану власне за фол і 5 тисяч євро штрафу за неспортивну поведінку.

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