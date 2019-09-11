Лаутаро перевершив вражаюче досягнення Марадони у складі збірної Аргентини – Мессі далеко позаду

Нападник Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес оформив хет-трик у товариському матчі проти команди Мексики.

Тепер на рахунку 22-річного форварда 9 голів у складі "альбіселесте". Для цього Лаутаро знадобилося провести всього 13 поєдинків.

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Раніше жоден аргентинський нападник не забивав стільки голів у своїх перших 13-и матчах за національну команду. До сьогодні лідерами були Дієго Марадона та Гонсало Ігуаїн, які відзначилися по 7 разів.

До слова, найкращий бомбардир в історії збірної Аргентини Ліонель Мессі у своїх перших 13 поєдинках відзначився голами лише двічі.

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