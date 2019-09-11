Лаутаро перевершив вражаюче досягнення Марадони у складі збірної Аргентини – Мессі далеко позаду

Збірна України — 14:00 7491
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"Вийшли розхлябаними, провалили центр". Україна не мала права опускатися до такого рівня, Лунін і Коваленко – у запарі
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УЄФА визначився з назвою третього єврокубка – турнір стартує у сезоні 2021/2022Ліга Європи — 13:11 4426
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Бекхем провів переговори з представниками Мессі щодо переходу аргентинця в клуб МЛССвіт — 12:45 1164
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"Яремчук > Марадона", або "Хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя". Реакція соцмереж на Україна – НігеріяЗбірна України — 11:26 5919
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