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Лаутаро перевершив вражаюче досягнення Марадони у складі збірної Аргентини – Мессі далеко позаду

15:59 341 Читать на русском
Лаутаро перевершив вражаюче досягнення Марадони у складі збірної Аргентини – Мессі далеко позаду
Лаутаро Мартінес / фото із соцмереж

Нападник Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес оформив хет-трик у товариському матчі проти команди Мексики.

Товариські матчі
Аргентина
4
4 : 0
0
Мексика
05:00 11:09:2019
завершено
 

Тепер на рахунку 22-річного форварда 9 голів у складі "альбіселесте". Для цього Лаутаро знадобилося провести всього 13 поєдинків.

Аргентина знищила Мексику у спарингу завдяки хет-трику Лаутаро

Раніше жоден аргентинський нападник не забивав стільки голів у своїх перших 13-и матчах за національну команду. До сьогодні лідерами були Дієго Марадона та Гонсало Ігуаїн, які відзначилися по 7 разів.

До слова, найкращий бомбардир в історії збірної Аргентини Ліонель Мессі у своїх перших 13 поєдинках відзначився голами лише двічі.

Бекхем провів переговори з представниками Мессі щодо переходу аргентинця в клуб МЛС

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Теги
Світ Аргентина - Мексика Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Дієго Марадона Дієго Марадона Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес
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