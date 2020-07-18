Лаутаро Мартінес знехтував інтересом Манчестер Сіті заради мрії про Барселону

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес має вкрай чіткі плани щодо свого майбутнього.

Аргентинець налаштований покинути міланський клуб лише заради Барселони, інформує Gazzetta dello Sport.

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Манчестер Сіті намагався втрутитись у боротьбу за Лаутаро, вважаючи його ідеальним спадкоємцем Агуеро. Втім, форвард Інтера відразу дав зрозуміти, що переїзд в Англію його не цікавить. Мартінес мріє пограти в одній команді з легендарним співвітчизником Ліонелем Мессі, тому до останнього чекатиме пропозицій Барселони. Якщо ж "блаугранас" не зможуть домовитися з Інтером, то нападник спокійно проведе в Мілані ще один сезон.

Нагадаємо, Лаутаро перейшов у Інтер з аргентинського Расінга в 2018 році за 25 млн євро. Відтоді Мартінес провів за "нерадзуррі" 66 матчів у всіх турнірах і забив 25 голів. Контракт 22-річного нападника з Інтером діє до літа 2023 року. Клаусула складає 111 млн євро.

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