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Лаутаро Мартінес знехтував інтересом Манчестер Сіті заради мрії про Барселону

17:30 - Читать на русском
Лаутаро Мартінес знехтував інтересом Манчестер Сіті заради мрії про Барселону
Лаутаро Мартінес / Getty Images

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес має вкрай чіткі плани щодо свого майбутнього.

Аргентинець налаштований покинути міланський клуб лише заради Барселони, інформує Gazzetta dello Sport.

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Манчестер Сіті намагався втрутитись у боротьбу за Лаутаро, вважаючи його ідеальним спадкоємцем Агуеро. Втім, форвард Інтера відразу дав зрозуміти, що переїзд в Англію його не цікавить. Мартінес мріє пограти в одній команді з легендарним співвітчизником Ліонелем Мессі, тому до останнього чекатиме пропозицій Барселони. Якщо ж "блаугранас" не зможуть домовитися з Інтером, то нападник спокійно проведе в Мілані ще один сезон.

Нагадаємо, Лаутаро перейшов у Інтер з аргентинського Расінга в 2018 році за 25 млн євро. Відтоді Мартінес провів за "нерадзуррі" 66 матчів у всіх турнірах і забив 25 голів. Контракт 22-річного нападника з Інтером діє до літа 2023 року. Клаусула складає 111 млн євро.

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