Лаутаро Мартінес розізлився через свою заміну у матчі проти Шахтаря – зірка Інтера навіть не потиснув руку Конте
Форвард Інтера Лаутаро Мартінес відверто невдало провів матч 6 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:0).
Аргентинець змарнував чудовий момент у дебюті зустрічі, а на 85 хвилині був змушений поступитися місцем на полі Крістіану Еріксену.
Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу
Мартінесу дуже не сподобалось рішення Конте, повідомляє Corriere dello Sport. Зірка Інтера з невдоволеним виглядом покидав газон і навіть не думав підходити до Еріксена. Лаутаро відразу попрямував до лави запасних, не потиснувши руку Антоніо Конте.
Нагадаємо, що влітку аргентинця активно сватали в Барселону, проте він залишився у Інтері. Статистика Мартінеса у сезоні 2020/21 – 16 матчів, 6 голів та 3 асисти.
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