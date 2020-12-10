Аргентинець змарнував чудовий момент у дебюті зустрічі, а на 85 хвилині був змушений поступитися місцем на полі Крістіану Еріксену.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Мартінесу дуже не сподобалось рішення Конте, повідомляє Corriere dello Sport. Зірка Інтера з невдоволеним виглядом покидав газон і навіть не думав підходити до Еріксена. Лаутаро відразу попрямував до лави запасних, не потиснувши руку Антоніо Конте.

Нагадаємо, що влітку аргентинця активно сватали в Барселону, проте він залишився у Інтері. Статистика Мартінеса у сезоні 2020/21 – 16 матчів, 6 голів та 3 асисти.

Шахтар втримав нічию з Інтером, але вилетів з Ліги чемпіонів – Трубін врятував для "гірників" Лігу Європи