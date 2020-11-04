Форвард Інтера Лаутаро Мартінес відзначився досягненням, яким може похизуватися далеко не кожен гравець Європи.

Аргентинець вразив ворота Реала, поповнивши свою колекцію скальпів іспанських грандів. У минулому розіграші Ліги чемпіонів зірка Інтера забивав і Барселоні.

Геніальний асист Барелли у відеоогляді перестрілки Реал Мадрид – Інтер – 3:2

Лаутаро став лише восьмим гравцем, який зміг забити на полі Реала та Барселони в рамках ЛЧ, повідомляє MisterChip. Раніше це вдавалося Дрогба, Джеко, Інсіньє, Жарделу, Пато, Роббену та Шевченку. Започаткував цю "традицію" саме українець, який ще у складі Динамо не соромився псувати настрій іспанським китам.

Зауважимо, що голи Лаутаро не допомогли Інтеру здобути позитивний результат – рік тому міланці програли Барселоні 1:2, а Реалу вчора 2:3.

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