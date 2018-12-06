Лаутаро Мартінес наїхав на жінку – потерпіла опинилась в лікарні

У Мілані трапилася ДТП за участі нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес потрапив в ДТП, в результаті якого постраждала жінка, повідомляє la Gazzetta dello Sport.

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За інформацією порталу, інцидент стався сьогодні в Мілані на площі Мікеланджело.

Porshe Boxster Мартінеса зіткнувся з велосипедом 37-річної жінки. Вона була доставлена в лікарню, проте її травми виявилися несерйозними. Сам футболіст не постраждав.

На даний момент поліція розслідує причину аварії.