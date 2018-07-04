Лаутаро Мартінес – гравець Інтера

Аргентинський нападник Лаутаро Мартінес наступний сезон розпочне в чемпіонаті Італії.

Міланський Інтер оголосив про підписання контракту з Лаутаро Мартінесом. Аргентинський форвард підписав п'ятирічний контракт з клубом до 30 червня 2023 року, повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

Інтер оголосив про трансфер Наінгголана

Про трансфер було відомо давно, але тільки сьогодні він був офіційно зареєстрований. Минулий сезон гравець провів в аргентинському Расінгу. Гравець обійшовся нинішньому клубу в 23 мільйони євро плюс 10% від подальшого перепродажу.

Клаусула Мартінеса в Інтері, як стверджує агент гравця, складе 111 мільйонів євро.