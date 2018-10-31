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Лаудруп відмовився від пропозиції очолити Реал

30 жовтня 21:11 3831 Читать на русском
Лаудруп відмовився від пропозиції очолити Реал
Мікаель Лаудруп / фото із соцмереж

Колишній головний тренер Суонсі Мікаель Лаудруп не захотів стати наставником Реала.

Екс-гравець Реала Мікаель Лаудруп відмовився очолити мадридський клуб, повідомляє AS.

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За інформацією видання, "вершкові" звернулися до фахівця після того, як не змогли домовитися з італійцем Антоніо Конте. Втім, Лаудруп відповів відмовою, назвавши ситуацію в Реалі руйнівною.

Нагадаємо, що вчора, 29 жовтня, керівництво Реала звільнило з посади головного тренера Хулена Лопетегі. Тимчасовим виконувачем обов'язків тренера "королівського клубу" є Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Мікаель Лаудруп
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