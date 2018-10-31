Лаудруп відмовився від пропозиції очолити Реал

Україна — 10:25 970
-
Папа Гуйє близький до переходу в Карпати
-
Лунін дебютував за Леганес: найгірша оцінка в матчі та 2 пропущені голи з трьох ударів у площинуІспанія — 08:12 2292
-
Пеллегріно оцінив гру Луніна в дебютному матчі за ЛеганесІспанія — 01:00 2628
-
Лех Костевича несподівано вилетів з Кубка Польщі – гравці мали серйозну розмову з вболівальникамиСвіт — 00:01 1017
-
Реал за останні 5 років витратив на трансфери вдвічі менше за Барселону – Перес давно не купує гравців за понад 50 млнІспанія — 30 жовт 2303
Всі новини