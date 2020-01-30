Лаціо узгодив контракт з Жиру, – Ді Марціо

За нападником збірної Франції Олів’є Жиру вишикувалась черга з топ-клубів.

Керівництво римського Лаціо всерйоз зацікавлене у послугах французького форварда лондонського Челсі Олів’є Жиру, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Римляни планують придбати 33-річного нападника до закриття зимового трансферного вікна і вже узгодили деталі контракту з самим футболістом.

"Біло-блакитним" залишилось домовитись з керівництвом "синіх", що буде не так просто, зважаючи на зацікавленість французом каталонської Барселони, міланського Інтера, лондондського Тоттенхена і бірмінгемської Астон Вілли.

Нагадаємо, Жиру став гравцем Челсі 31 січня 2018 року, перейшовши з Арсенала за 17 млн євро. Його контракт з "аристократами" розрахований до кінця сезону. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

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