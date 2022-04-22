Цими днями італійська Імола приймає черговий етап Формули-1. Представник римського клубу вручив футболку пілоту Шарлю Леклеру, який виступає за Феррарі і зараз йде лідером чемпіонату.

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Футболку з прізвищем і гоночним номером монегаска (16) підписали гравці Лаціо. Леклер так прокоментував подарунок: "Я не надто цікавлюся футболом, але задоволений. Велике вам спасибі".

Додамо, що у неділю Лаціо матиме власну важливу битву – о 21:45 команда Саррі прийматиме Мілан.

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