В рамках суботньої програми 10-го туру Серії А Спеція у рідних стінах поступилась Лаціо. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 10-й тур

Спеція – Лаціо – 1:2

Голи: Нзола, 64 – Іммобіле, 15, Мілінковіч-Савіч, 33

Ювентус – Торіно – початок о 19:00

Інтер – Болонья – початок о 21:45

Лаціо на виїзді зустрічався зі Спецією. Ще у першому таймі "орли" забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. На 15-й Іммобіле реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, а трохи згодом, на 33-й, Мілінковіч-Савіч з штрафного удару перекинув стінку – воротарю залишалось лише провести м'яч поглядом.

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У другому таймі господарям вдалось відквитати один гол – Нзола з меж карного майданчика вистрілив у ліву дев'ятку. Це надихнуло гравців Спеції і до кінця матчу вони відчайдушно намагались зрівняти рахунок, але більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Лаціо – 1:2.

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