У понеділок, 29 вересня, відбувся останній матч 5-го туру Серії А між Дженоа і Лаціо (0:3). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Серія А, 5-й тур

Дженоа – Лаціо – 0:3

Голи: Канчельєрі, 4, Кастельянос, 30, Дзакканьї, 63

Після поразки в дербі від Роми Лаціо не мав права не відреагувати. Завдяки цій злісності "орли" зуміли здобути першу в цьому чемпіонаті гостьову перемогу – раніше вони тільки програвали (Комо і Сассуоло).

Таті Кастельянос оформив гол+пас у перші півгодини гри, а капітан Лаціо Маттіа Дзакканьї забив третій м'яч вже після перерви. До слова, він зробив це після розіграшу штрафного, який "привіз" Руслан Маліновський – за фол проти Діа українець заробив жовту картку.

Маліновського у цьому епізоді "підставив" Нортон-Каффі, зробивши передачу, ідеальну для пресингу суперника. Руслан перебував у статиці, і Діа "налетів" на нього, перебуваючи в русі. Українцю нічого не залишалося, крім як фолити.

Лаціо піднявся на 12-е місце, а Дженоа скотилася в зону вильоту.

