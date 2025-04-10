Поєдинки у Норвегії важко даються усім суперникам, адже там здебільшого грають на штучних газонах. Винятком не стала і арена Буде-Глімта. Саме місто в переддень матчу накрило товстим шаром снігу при сильному північному вітрі – втім, скаржитись на цей фактор представники Лаціо не могли. Коли пролунав стартовий свисток, поле були чистим, а температура залишалась нульовою.

"Штучний газон – перевага": тренер Лаціо зізнався, чи думає він про Довбика перед дербі

Римляни претендують на перемогу в Лізі Європи, однак виїзд за полярне коло вони провалили тотально. Господарі володіли м'ячем 59% часу, завдали втричі більше ударів (18:6), награли майже на три очікуваних голи (проти 0,34 у "орлів") і провели 46 дотиків у штрафному (проти 14-ти у італійців). Точність 560 пасів Буде-Глімта становила 90% проти 82% у представника Серії А.

Словом, на полі грала тільки одна команда. Вона ж і перемогла. Норвежці відкрили рахунок на 47-й хвилині внаслідок простенької комбінації в дві передачі у штрафному – Сальтнес у її завершенні вийшов сам на сам і прошив голкіпера. На 68-й же Ульрік оформив дубль, отримавши черпачок у карний майданчик і ефектно перекинувши Мандаса.

Буде-Глімт міг і розгром оформити внаслідок навісу зі стандарту й замикання Бйортуфта, однак його удар з п'яти метрів витягнув Мандас. У підсумку, скандинави святкували перемогу з рахунком 2:0, зробивши вагому заявку на півфінал Ліги Європи.

Наполі як лоно мафії, успішний Лаціо та фатальний Юве – як "Сопрано" осмислював героїв через кальчо і створив кіношедевр