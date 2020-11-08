Лаціо та Ювентус розійшлись миром у матчі 7-го туру Серії А. Відео голів та огляд матчу Лаціо – Ювентус дивіться на "Футбол 24".

Ювентус вийшов вперед на 15 хвилині, коли після флангової передачі Куадрадо Роналду переправив м'яч у ворота. Кріштіану міг забити ще раз до перерви, але його постріл влучив у стійку. "Стара синьйора" вела матч до перемоги, однак у компенсований час Кайседо зумів переправити м'яч у ворота та врятував нічию для Лаціо.

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Таким чином, Ювентус набрав 13 очок та розташувався на 4 місці, Лаціо з 11 пунктами залишився дев'ятим.

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